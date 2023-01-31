Аварійно-рятувальні роботи на зруйнованому російською ракетою житловому будинку в центрі Харкова продовжаться в середу

Аварійно-рятувальні роботи та пошуки фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому внаслідок ворожого ракетного удару чотириповерхового житлового будинку у центрі міста продовжаться у середу, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у вівторок увечері.

Як повідомлялося, 29 січня, близько 23:00, після влучення російської ракети С-300, було частково пошкоджено дах і верхній поверх житлового будинку в центрі Харкова, виникла велика пожежа. Загинула жінка похилого віку. Її чоловік та ще двоє мешканців отримали поранення.

31 січня у Харкові велися аварійно-рятувальні роботи: "На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. Загалом від ДСНС: 22 фахівці особового складу ДСНС та 7 одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалося демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну частину аварійних конструкцій, розчистити значну частину завалів будівельного сміття, під яким на рівні 4-го поверху було виявлено фрагменти тіла загиблої", - йдеться у повідомленні пресслужби.

За інформацією пресслужби Харківської міськради, станом на вечір вівторка у 3 та 4 під'їздах будинку, які менше постраждали від ракетного удару, відновлено водо- та теплопостачання.