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08:13 31.01.2023

США призупиняють видачу ліцензій американським компаніям на експорт технологій у Huawei

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США призупиняють видачу ліцензій американським компаніям на експорт технологій у Huawei

Адміністрація президента США Джо Байдена припинила надавати американським компаніям ліцензії на експорт технологій у Huawei, повідомляє Financial Times.

Як заявили обізнані джерела видання, міністерство торгівлі США повідомило деякі компанії про те, що воно більше не видаватиме ліцензії на експорт американських технологій Huawei.

Тим часом, співрозмовники агентства Bloomberg повідомили, що адміністрація Байдена розглядає можливість повної заборони на продаж американських технологій китайському гіганту телекомунікаційного обладнання.

Агентство зазначає, що деякі чиновники в адміністрації Байдена виступають за заборону повного продажу Huawei, проте остаточного рішення ще не ухвалено.

За словами обізнаних джерел, поки незрозуміло, коли адміністрація може схвалити заборону на весь продаж Huawei. Згідно з деякими з них, терміни ухвалення рішення можуть збігтися із чотирирічною річницею включення Huawei до "чорного списку".

Мінторг США при експрезиденті Дональді Трампі у травні 2019 року включив Huawei до "чорного списку" компаній, що загрожують нацбезпеці. Американським фірмам було заборонено вести справи із компаніями зі списку без спеціальних дозволів.

 

 

Теги: #сша #китай #експорт #huawei

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