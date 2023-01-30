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21:55 30.01.2023

Південноукраїнський енергокомплекс передав ЗС України чергову партію допомоги з дронів, квадрокоптерів та "Старлінків"

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Співробітники Південноукраїнського енергетичного комплексу протягом останніх двох тижнів передали ЗСУ України чергову партію допомоги, що складається з дронів, квадрокоптерів та "Старлінків", заявив генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Попович у своєму відеозверненні в телеграм-каналі в понеділок.

"Колектив Південноукраїнського енергокомплексу підтримує захисників країни. Протягом останніх двох тижнів працівники передали військовим чергову партію допомоги: сучасні дрони, квадрокоптери, супутникові системи "Старлінк", накопичувальну станцію", - сказав він.

Також, за словами гендиректора, представники двох військових частин отримали від "Енергоатома" та його первинної профспілкової організації чотири вантажівки та легковий автомобіль. Транспортні засоби були відправлені в зону бойових дій.

"Наразі ми співпрацюємо більш ніж з чотирма десятками військових частин. Дякуємо нашим захисникам за мужність і витримку. Сподіваємося, що своєчасна допомога полегшить виконання бойових завдань і збереже не одне життя", – наголосив Попович.

Південноукраїнський енергетичний комплекс складається з комплексу електростанцій в Миколаївській області і включає Південноукраїнську АЕС з трьома блоками ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт, Олександрівську ГЕС на річці Південний Буг з двома гідроагрегатами потужністю 11,5 МВт і 453 МВт.

 

 

 

Теги: #допомога #зсу #енергоатом

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