Перша в Україні газотурбінна станція потужністю 1 МВт запрацює в Ірпені

Газотурбінну станцію потужністю 1 МВт, яка буде першою в Україні, відкриють в Ірпені 31 січня, повідомив голова Національного енергорегулятора НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

"Завтра у вас знакова подія – відкриття першої в Україні газотурбінної станції, яка дасть можливість заживити в разі потреби всю критичну енергоінфраструктуру міста", – сказав Ущаповський під час засідання комісії в понеділок, звертаючись до міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, який був присутній на цьому засіданні.

Маркушин, зі свого боку, підтвердив інформацію про відкриття станції, уточнивши, що її потужність становить 1 МВт.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" назвав газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції одним із варіантів створення альтернативної мобільної генерації в умовах пошкодження наявної генерації російськими обстрілами.