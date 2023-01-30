Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків
Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Дякую особисто прем'єр-міністру та міністру оборони Данії за готовність Данії приєднатися до нашої танкової коаліції", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі в понеділок.
За словами президента, він також обговорив із прем'єр-міністром Данії можливість посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня України.
"Ключове питання при цьому – швидкість. Це стосується абсолютно всіх стратегічних партнерів і друзів, які хочуть підтримати Україну", - сказав він.
Крім того, співрозмовники обговорили співпрацю на рівні ЄС і євроатлантичних структур, необхідність продовження санкційних обмежень проти Росії та затвердження посиленого 10-го санкційного пакета.
Як зазначив Зеленський, однією із центральних тем зустрічі стала можлива участь Данії в реалізації української Формули миру.
"Дякую за чітке запевнення, що Данія активно підтримуватиме цей напрям", - сказав президент.
Співрозмовники також обговорили економічну співпрацю та подальші дії данської сторони в реалізації свого шефства над Миколаєвим.
"Одним із ключових напрямів роботи має стати саме відновлення. Вірю, що разом нам вдасться повернути мир і повернути розвиток у Миколаїв і весь регіон", - зазначив президент.
Крім того, глава держави висловив сподівання, що Данія підтримає прагнення України розширити Чорноморську зернову ініціативу на порти Миколаївської області й усунути перешкоди для руху суден.
Зеленський вручив Фредеріксен Орден "Княгині Ольги" І ступеня.