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19:42 30.01.2023

Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків

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Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків

Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую особисто прем'єр-міністру та міністру оборони Данії за готовність Данії приєднатися до нашої танкової коаліції", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі в понеділок.

За словами президента, він також обговорив із прем'єр-міністром Данії можливість посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня України.

"Ключове питання при цьому – швидкість. Це стосується абсолютно всіх стратегічних партнерів і друзів, які хочуть підтримати Україну", - сказав він.

Крім того, співрозмовники обговорили співпрацю на рівні ЄС і євроатлантичних структур, необхідність продовження санкційних обмежень проти Росії та затвердження посиленого 10-го санкційного пакета.

Як зазначив Зеленський, однією із центральних тем зустрічі стала можлива участь Данії в реалізації української Формули миру.

"Дякую за чітке запевнення, що Данія активно підтримуватиме цей напрям", - сказав президент.

Співрозмовники також обговорили економічну співпрацю та подальші дії данської сторони в реалізації свого шефства над Миколаєвим.

"Одним із ключових напрямів роботи має стати саме відновлення. Вірю, що разом нам вдасться повернути мир і повернути розвиток у Миколаїв і весь регіон", - зазначив президент.

Крім того, глава держави висловив сподівання, що Данія підтримає прагнення України розширити Чорноморську зернову ініціативу на порти Миколаївської області й усунути перешкоди для руху суден.

Зеленський вручив Фредеріксен Орден "Княгині Ольги" І ступеня.

Теги: #танки #коаліція #приєднання

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