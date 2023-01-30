Уряд має намір удосконалити законодавство про позбавлення держнагород

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру юстиції Денису Малюсьці та першому віцепрем'єру – міністру економіки Юлії Свириденко у взаємодії з Офісом президента напрацювати зміни до законодавства з питань позбавлення державних нагород.

Зокрема, згідно з листом Шмигаля до президента Володимира Зеленського, який має агентство "Інтерфакс-Україна", у відповіді на електронну петицію щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання "Героя України", зазначено, що є законодавча неузгодженість між законом "Про санкції" та законом "Про державні нагороди України" щодо процедури позбавлення державних нагород.

Так, згідно зі статтею 16 закону "Про держнагороди", процедура ініціювання та позбавлення таких нагород передбачає можливість видання указу президента лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

Водночас закон "Про санкції" дає можливість позбавити держнагород після застосування відповідної санкції, але через юридичну колізію це рішення може бути оскаржене в суді та особа поновить свої права.

У зв'язку з цим, із метою запобігання виникнення такої ситуації міністру юстиції та першому віцепрем'єру-міністру економіки доручено у взаємодії з Офісом президента та Комісією державних нагород та геральдики додатково опрацювати порушене питання на засіданні Міжвідомчої групи та подати на розгляд уряду відповідні пропозиції, зокрема , щодо внесення необхідних змін до законодавства.

Крім того, уряд рекомендує іншим органам державної влади напрацювати пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства.

Щодо позбавлення звання "Героя України" Бойка, то в листі йдеться, що члени Міжвідомчої групи з питань реалізації державної санкційної політики дійшли висновку, що "поки що недостатньо підстав і доказів щодо ведення громадянином України Ю.Бойком терористичної діяльності, необхідної для ініціювання пропозицій та застосування санкцій".

"Водночас розвідувальна спільнота та інші причетні державні органи продовжують здійснювати відповідні заходи з метою збирання доказової бази щодо дій Ю.Бойка для подальшого ініціювання застосування санкцій", - йдеться у листі.