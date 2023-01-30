Події

19:01 30.01.2023

Окупанти за добу понад 10 разів обстріляли з РСЗВ Очаків

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Окупанти за добу понад 10 разів обстріляли з РСЗВ Очаків

Російські окупанти протягом доби завдали чотирьох ракетних ударів по території України, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очакова Миколаївської області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00, опубліковані на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як зазначається у повідомленні, обстрілів окупантів зазнали райони майже 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Вугледар, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м.Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

"Високою залишається загроза російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, противник продовжує вести наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, на інших напрямках обороняється. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів противника.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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