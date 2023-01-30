На території Білорусі наразі перебувають близько 9 тис. військовослужбовців РФ - Держприкордонслужба України

На території Білорусі наразі може перебувати близько 9 тис. військовослужбовців РФ, підрозділи, які пройшли навчання, були переведені до Росії, щоб надалі бути перекинутими в зону ведення бойових дій, зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Поруч із нашим кордоном ми не відзначаємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів (РФ та Білорусі - ІФ-У). Вони переважно перебувають на військових полігонах, які надала Білорусь. Загалом на території Білорусі може бути близько 9000 військовослужбовців РФ", - сказав Демченко в ефірі телемарафону в понеділок.

У відомстві нагадали, що раніше фіксувалася більша кількість військових на білоруських полігонах.

"Але ті підрозділи, що пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ, щоб надалі бути перекинутими на напрямки, де відбуваються бойові дії. На територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення навчань та підготовки", - пояснив речник.