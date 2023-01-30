Зеленський відвідав Миколаївщину, провів нараду щодо оперативної ситуації

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок із робочим візитом Миколаївську область та провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні.

"Робоча поїздка до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, обговорювали оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних та дронових атак Росії.

Було також розглянуто стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту та темпи відновлення.

Крім того, йшлося про відновлення навчальних закладів Миколаївської області, довгострокове відновлення економіки регіону та створення нових робочих місць.

На нараді були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та представники місцевих органів влади.