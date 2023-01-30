Події

12:03 30.01.2023

На Київщині в понеділок відбуваються навчання саперів – ОВА

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На Київщині в понеділок відбуваються навчання саперів – ОВА

У Вишгородському районі Київської області в понеділок проводяться навчання для саперів, буде чути звуки вибухів, повідомляється в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі сьогодні, 30 січня, проводяться навчання для саперів. Піротехніки будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

"Зберігаймо спокій! Роботи планові", - зазначають в ОВА.

 

Теги: #київська_область #сапери

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