На Київщині в понеділок відбуваються навчання саперів – ОВА

У Вишгородському районі Київської області в понеділок проводяться навчання для саперів, буде чути звуки вибухів, повідомляється в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі сьогодні, 30 січня, проводяться навчання для саперів. Піротехніки будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

"Зберігаймо спокій! Роботи планові", - зазначають в ОВА.