Події

08:31 30.01.2023

У Харкові загасили пожежу в житловому будинку, що виникла в результаті ракетного удару, рятувальні роботи тривають

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У Харкові загасили пожежу в житловому будинку, що виникла в результаті ракетного удару, рятувальні роботи тривають

Рятувальники загасили пожежу в житловому чотириповерховому будинку в центрі Харкова, що виникла в результаті ворожого ракетного удару С-300, завданого близько 23:00, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти також обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. В результаті було пошкоджено приватні будинки, магазини, господарські будівлі. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #харків #пожежа #обстріл

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