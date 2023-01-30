Події

07:19 30.01.2023

Пожежа в житловому будинку, що виникла після влучення ракети в центрі Харкова, локалізована

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Пожежа в житловому будинку, що виникла після влучення ракети в центрі Харкова, локалізована

Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла в чотириповерховому житловому будинку в центрі Харкова після влучення російської ракети С-30.

"На місці події працюють близько 40 фахівців особового складу ДСНС. О 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Роботи щодо її остаточної ліквідації, а також аварійно-рятувальні роботи тривають", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі близько 450 кв.м. Щоб дістатися осередків горіння, пожежникам доводилося розбирати завали.

Вибухом частково зруйновано дах і верхній поверх будинку. Загинула жінка похилого віку. Її чоловік та ще двоє мешканців отримали поранення.

 

 

Теги: #харків #пожежа #обстріли

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