Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилася до п'яти людей

Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона в неділю збільшилася до п'яти людей, серед них одна у тяжкому стані, повідомила обласна військова адміністрація.

"До цього часу відомо про 8 постраждалих через російські удари: троє людей загинули, п'ятеро – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих доправили до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Одна людина перебуває у важкому стані", - повідомляється у телеграм-каналі ОВА.

Серед постраждалих медсестра, яка під час російської атаки була в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона дістала поранення середнього ступеня важкості, уточнили в обладміністрації.

"Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури: Херсонська обласна клінічна лікарня, школа, автостанція, поштове відділення, банк та житлові будинки", - зазначається у повідомленні.

Раніше прокуратура Херсонської області повідомила про трьох загиблих та чотирьох поранених.