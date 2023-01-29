Російські окупанти за добу 36 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина поранена - ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 36 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Стріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Херсон 4 рази зазнавало обстрілу, внаслідок чого пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід і будинки херсонців.

"За минулу добу через російські обстріли одна людина дістала поранень", - підсумували в ОВА.