Події

11:30 29.01.2023

Російські окупанти за добу 36 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина поранена - ОВА

1 хв читати
Російські окупанти за добу 36 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина поранена - ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 36 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Стріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Херсон 4 рази зазнавало обстрілу, внаслідок чого пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід і будинки херсонців.

"За минулу добу через російські обстріли одна людина дістала поранень", - підсумували в ОВА.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 29.01.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

11:22 28.01.2023
Окупанти депортують дітей з Херсонської області до Криму - ISW

Окупанти депортують дітей з Херсонської області до Криму - ISW

11:18 28.01.2023
Окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область за добу, 2 мирних жителів загинули, 7 поранені - обладміністрація

Окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область за добу, 2 мирних жителів загинули, 7 поранені - обладміністрація

21:49 27.01.2023
Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

21:00 27.01.2023
У результаті обстрілу з РСЗВ у Часовому Яру горить школа, пошкоджено будинки

У результаті обстрілу з РСЗВ у Часовому Яру горить школа, пошкоджено будинки

18:42 26.01.2023
Окупанти обстріляли з міномета Сеньківку Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок

Окупанти обстріляли з міномета Сеньківку Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок

12:38 26.01.2023
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

12:08 26.01.2023
Унаслідок ворожих ракетних обстрілів у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, двоє постраждали - прокуратура

Унаслідок ворожих ракетних обстрілів у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, двоє постраждали - прокуратура

08:07 26.01.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, сімох – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, сімох – поранено

19:08 25.01.2023
Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 650 окупантів і 8 танків

Україна ввела санкції проти "Білоруськалія", "Уралкалія", БЖД, "Райффайзен-Лізінга", "ВТБ Лізинга" та ще 177 компаній з РФ та Білорусі

Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

ОСТАННЄ

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг з дощем

Внаслідок обстрілів окупантів за добу в Донецькій області 5 людей загинули і 15 дістали поранень

У суботу окупанти обстріляли сім громад на Сумщині, зафіксовано 88 прильотів

Президент Азербайджану пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав, що не приєдналися

У результаті обстрілів на Донеччині загинули 4 людини, 17 – поранені

За добу ЗС України знищили 650 окупантів і 8 танків

У Каліфорнії знову сталася масова стрілянина

У Чорному морі перебувають три ракетоносії із 20 "калібрами"

Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

Резніков: російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА