Події

09:12 29.01.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

1 хв читати
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

Минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновано приватні житлові будинки, а у Куп'янську – пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

 

 

 

Теги: #обстріл #поранені #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 27.01.2023
Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

21:00 27.01.2023
У результаті обстрілу з РСЗВ у Часовому Яру горить школа, пошкоджено будинки

У результаті обстрілу з РСЗВ у Часовому Яру горить школа, пошкоджено будинки

18:43 27.01.2023
Омбудсмен Лубінець: На території РФ перебувають 800 тяжко поранених українських військових

Омбудсмен Лубінець: На території РФ перебувають 800 тяжко поранених українських військових

18:42 26.01.2023
Окупанти обстріляли з міномета Сеньківку Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок

Окупанти обстріляли з міномета Сеньківку Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок

12:38 26.01.2023
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

12:08 26.01.2023
Унаслідок ворожих ракетних обстрілів у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, двоє постраждали - прокуратура

Унаслідок ворожих ракетних обстрілів у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, двоє постраждали - прокуратура

08:45 26.01.2023
Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

08:07 26.01.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, сімох – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, сімох – поранено

19:08 25.01.2023
Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

18:13 25.01.2023
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 650 окупантів, 8 танків

Україна ввела санкції проти "Білоруськалія", "Уралкалія", БЖД, "Райффайзен-Лізінга", "ВТБ Лізинга" та ще 177 компаній з РФ та Білорусі

Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

ОСТАННЄ

У суботу окупанти обстріляли сім громад на Сумщині, зафіксовано 88 прильотів

Президент Азербайджану пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав, що не приєдналися

У результаті обстрілів на Донеччині загинули 4 людини, 17 – поранені

За добу ЗС України знищили 650 окупантів, 8 танків

У Каліфорнії знову сталася масова стрілянина

У Чорному морі перебувають три ракетоносії із 20 "калібрами"

Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

Резніков: російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором

За минулу добу ворог завдав 1 ракетного та 32 авіаційних ударів

29 січня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА