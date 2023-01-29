Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

Минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновано приватні житлові будинки, а у Куп'янську – пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.