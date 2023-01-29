За добу ЗС України знищили 650 окупантів, 8 танків

За добу армія агресора втратила близько 650 одиниць особового складу, 8 танків, 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 126160 (+650) осіб ліквідовано, танків - 3197 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од, артилерійських систем – 2195 (+7) од, РСЗВ – 453 (+0) од, засоби ППО – 221 (+0) од, літаків – 293 (+0) од, гелікоптерів – 284 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од., спеціальна техніка – 199 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюються.