До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях - СБУ

За матеріалами СБУ до 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях.

Служба безпеки системно притягає до відповідальності учасників терористичної організації ДНР, які воювали проти України, наголошується в повідомленні.

Під час слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань.

Там вони увійшли до складу бойових підрозділів Південного військового округу країни-агресора та брали активну участь у штурмі населених пунктів на Сході та Півдні України.

Зловмисники потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ минулого року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам покарання на термін від 10 до 15 років ув'язнення.

Серед засуджених - чоловік, який ще у 2015 році приїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до терористичного угруповання "Схід".

Після 24 лютого він воював проти Сил оборони в районі селища Піски, де і потрапив у полон.

Наступний злочинець - командир гранатометного підрозділу підконтрольної окупантам "народної міліції ДНР", який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Ще один бойовик перебував у складі "100-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу" ЗС РФ.

У лавах окупантів займався ремонтом та обслуговуванням ворожої військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав трьох бойовиків винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Ще один обвинувачений засуджений за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що до 15 років ув'язнення в Запоріжжі засуджений учасник "ДНР".