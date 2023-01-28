Події

12:59 28.01.2023

До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях - СБУ

2 хв читати

За матеріалами СБУ до 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях.

Служба безпеки системно притягає до відповідальності учасників терористичної організації ДНР, які воювали проти України, наголошується в повідомленні.

Під час слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань.

Там вони увійшли до складу бойових підрозділів Південного військового округу країни-агресора та брали активну участь у штурмі населених пунктів на Сході та Півдні України.

Зловмисники потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ минулого року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам покарання на термін від 10 до 15 років ув'язнення.

Серед засуджених - чоловік, який ще у 2015 році приїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до терористичного угруповання "Схід".

Після 24 лютого він воював проти Сил оборони в районі селища Піски, де і потрапив у полон.

Наступний злочинець - командир гранатометного підрозділу підконтрольної окупантам "народної міліції ДНР", який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Ще один бойовик перебував у складі "100-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу" ЗС РФ.

У лавах окупантів займався ремонтом та обслуговуванням ворожої військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав трьох бойовиків винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Ще один обвинувачений засуджений за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що до 15 років ув'язнення в Запоріжжі засуджений учасник "ДНР".

 

Теги: #сбу #бойовики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 27.01.2023
СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

13:26 27.01.2023
Підполковника СБУ із Запорізької області, який працював на ворога, заарештовано без права застави – ДБР

Підполковника СБУ із Запорізької області, який працював на ворога, заарештовано без права застави – ДБР

12:42 27.01.2023
СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

10:33 27.01.2023
СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

14:37 26.01.2023
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке "конвертувало" награбовані окупантами гривні в рублі

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке "конвертувало" награбовані окупантами гривні в рублі

10:43 25.01.2023
В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який "здавав" окупантам позиції ППО та енергооб'єкти

В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який "здавав" окупантам позиції ППО та енергооб'єкти

15:09 24.01.2023
СБУ повідомила про підозру колишній телеведучій Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя

СБУ повідомила про підозру колишній телеведучій Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя

10:30 24.01.2023
СБУ викрила російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького

СБУ викрила російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького

15:55 23.01.2023
Чутки про непорозуміння між ГУР та СБУ – ворожі наративи, заявили керівники відомств

Чутки про непорозуміння між ГУР та СБУ – ворожі наративи, заявили керівники відомств

13:38 22.01.2023
Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, після чого його тіло було викинуто з машини

Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, після чого його тіло було викинуто з машини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Костянтинівці, 3 мирних жителів загинули - голова обладміністрації

Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва України

Західні партнери пообіцяли надати Києву 321 важкий танк

ЗС України відбили атаки противника поблизу 12 населених пунктів Донецької і Луганської областей

Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

ОСТАННЄ

Чистий відтік населення з України в цей тиждень зріс до 17 тис. – Держприкордонслужба

Палестинський підліток поранив двох людей у Східному Єрусалимі

У низці областей України в найближчі дні пройде невеликий сніг, місцями з дощем, температура залишиться колишньою

Окупанти депортують дітей з Херсонської області до Криму - ISW

Окупанти завдали удару по Костянтинівці, 3 мирних жителів загинули - голова обладміністрації

Окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область за добу, 2 мирних жителів загинули, 7 поранені - обладміністрація

Українські війська продовжували контрнаступ біля Кремінної, окупанти продовжували наземні атаки під Бахмутом і Донецьком - ISW

Окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ на Луганщині або поблизу Вугледара в найближчі півроку

Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових та 8 артсистем, збито 6 безпілотників, літак і гелікоптер

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА