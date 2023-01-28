Події

07:45 28.01.2023

Західні партнери пообіцяли надати Києву 321 важкий танк

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Західні партнери пообіцяли надати Києву 321 важкий танк

Посол України у Франції Вадим Омельченко в ефірі французького каналу BFMTV заявив, що союзники пообіцяли надати Києву 321 важкий танк.

"На сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на постачання 321 важкого танка в Україну", - сказав він.

Омельченко наголосив на важливості отримання танків ЗСУ.

"Щодо термінів поставки, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", - уточнив посол.

Також Омельченко наголосив, що "якщо очікувати серпня чи вересня, буде надто пізно".

 

 

 

Теги: #танки #союзники

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