Графіки відключень е/е для побутових споживачів можна вирівняти в центральних регіонах країни - голова "Черкасиобленерго"

З метою зниження соціальної напруженості технічно можливо вирівняти та збалансувати графіки відключень електроенергії для побутових споживачів у центральних регіонах України – Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській областях та Києві – вважає голова правління ПАТ "Черкасиобленерго" Олег Самчук.

"Справедливість в отриманні жителями України ресурсу першої необхідності – електроенергії – дуже важливий соціальний фактор в умовах воєнного стану. І підвищити рівень справедливості важливо для збереження єднання українців заради перемоги. Почасти це можливо", - сказав він під час дискусії "Екватор зимового сезону під час війни: підсумки та прогнози", організованої Energy Club 26 січня.

Як зазначив Самчук, графіки відключення/включення е/е для населення згідно з лімітами, що надаються диспетчерами "Укренерго", суттєво відрізняються між областями, проте самі ліміти, у сенсі їхньої пропорційної відповідності потребам регіонів, встановлюються приблизно на схожому в кожній області рівні – 54- 60%.

На думку глави "Черкасиобленерго", центральні регіони України заживлюються з одних і тих же потужностей, що генерують, тому цілком можливо розробити і впровадити модель, коли графіки відключень електроенергії будуть у всіх регіонах однаковими.

"Так, вони можуть змінюватися відповідно до ситуації в енергосистемі країни, можуть змінюватися черги за цими графіками, але населення не обурюватиметься, чому в Києві світла більше, а в Київській області менше, або в Житомирській області більше, а в Черкаській менше, або навпаки", - пояснив він.

Як вважає глава компанії, технічна можливість побудови та втілення такої єдиної моделі існує, і за основу можна взяти розроблену в "Черкасиобленерго" систему графіків. Наразі залежно від енергетичної ситуації в Черкаській області діють погодинні графіки відключення електроенергії: зелені (чотири години зі світлом, дві - без світла), жовті (три на три години) та червоні (дві години зі світлом, чотири - без світла).

Крім того, як стверджує Самчук, можна створити на основі черкаського досвіду справедливі та збалансовані графіки електропостачання не тільки для побутових, а й для промислових споживачів.

Зокрема, компанією спільно з головою обласної військової адміністрації Ігорем Табурцем було узгоджено гнучкі графіки постачання електроенергії для топ-30 найважливіших для регіону підприємств - молокозаводів, хлібозаводів та інших підприємств харчової промисловості, а також підприємств, які виробляють продукцію для ЗСУ.

"Передусім, вони ґрунтуються на частковому переході таких підприємств на нічний час роботи", - зазначив голова "Черкасиобленерго".

Особливе ставлення компанія виявляє до підприємств із безперервним технологічним циклом та підприємств, передислокованих зі східних регіонів України.

"Деякі інвестори цих бізнесів через проблеми з електрикою вже думають передислокуватися за кордон, а це мінус податки та робочі місця в Україні. З ними за погодженням з обласною адміністрацією також укладаються особливі графіки постачання", - доповнив Самчук.