Події

20:37 27.01.2023

Окупанти свідомо та методично знищують села та міста на Донбасі - Зеленський

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Окупанти свідомо та методично знищують села та міста на Донбасі - Зеленський

Окупанти на Донбасі свідомо та методично знищують міста та села, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Ситуація на фронті, і зокрема на Донбасі - біля Бахмута та Вугледара, залишається дуже гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції - вони свідомо та методично знищують ці міста та села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення", - сказав він.

За його словами, "зупинити її можна лише силою". "Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, - справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість!" - сказав президент.

Теги: #донбас #зеленський #окупанти

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