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16:55 27.01.2023

МЗС України у відповідь на загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: закликаємо сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак

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МЗС України у відповідь на загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: закликаємо сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак

Міністерство закордонних справ України закликає обидві сторони ізраїльсько-палестинського конфлікту, що загострився напередодні, до стриманості та негайного припинення ракетних атак для запобігання людським жертвам та руйнуванням.

"Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням безпекової ситуації на території Ізраїлю та Палестини, спричиненим взаємними ракетними обстрілами", - йдеться у коментарі відомства, оприлюдненому на сайті МЗС у п'ятницю.

У ньому наголошується, що Україна, яка зазнає зухвалої збройної агресії з боку Російської Федерації, як ніхто розуміє потребу у мирі.

"Засуджуючи прояви тероризму у будь-якій формі, Україна виступає за необхідність мирного співіснування палестинського та ізраїльського народів і закликає сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак для запобігання подальшим людським жертвам та руйнуванням", - наголошують у МЗС.

Там додають, що Україна також вітає посередницькі зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на деескалацію ситуації та пошук шляхів вирішення конфлікту, його остаточного врегулювання на основі принципу двох держав, які співіснуватимуть в мирі та безпеці.

Теги: #палестина #ізраїль #мзс_україни

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