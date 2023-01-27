ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

Європейська рада ухвалила у п'ятницю рішення про продовження на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих галузей економіки Російської Федерації через військову агресію проти України, повідомляється на сайті Євроради.

"Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у світлі неспровокованої та необґрунтованої військової агресії Росії проти України", - зазначено в повідомленні.

На додачу до економічних санкцій стосовно Російської Федерації ЄС вжив різних заходів у відповідь на дестабілізаційні дії Росії проти України. До цих заходів належать: обмеження економічних відносин із незаконно окупованими Кримом та містом Севастополем, а також із не підконтрольними уряду територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

"Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили в ЄС.