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10:33 27.01.2023

СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

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СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику добувної компанії в Житомирській області, який працював на голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо, повідомляє СБУ.

"Під час слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка "заробляла" для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, саме родина Сальдо була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке видобувало, обробляло та продавало граніт у промислових масштабах.

"Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України", - наголошується в повідомленні.

У спецслужбі нагадують, що у вересні минулого року за матеріалами СБУ накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора.

Крім того, під час досудового розслідування викрито схеми, які керівники компанії використовували для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання на користь ворога.

"Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та обсяги продажу готової продукції, а також змінювали її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації. Таким чином державний бюджет України втрачав мільйони гривень у вигляді несплачених податків", - пояснюється в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що зловмисники "відмивали" одержані "прибутки" через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.

"Встановлено, що злочинна схема завдала збитків держбюджету на понад 4,5 млн грн", - зазначають у СБУ.

За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки з доказами оборудок.

 

Теги: #сбу #підозра

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