Події

07:53 27.01.2023

Канадський Червоний Хрест додатково направить $25 млн на підтримку урядової програми "Прихисток"

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Канадський Червоний Хрест додатково направить $25 млн на підтримку урядової програми "Прихисток", повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Канадський Червоний Хрест додатково направить 25 млн доларів на підтримку урядової програми "Прихисток", завдяки який тисячі українців, які прихистили в своїх домівках внутрішньо переміщених осіб отримали фінансову допомогу", - написала вона у фейсбуці.

Ковалів зазначила, що з початку впровадження програми "Прихисток" у липні 2022 року Канадський Червоний Хрест надав $10 млн допомоги на підтримку проєкту і зараз суттєво збільшує обсяг допомоги.

"Ми вдячні канадцям та канадському бізнесу, який долучився до благодійної допомоги, а також великій команді Канадського Червоного Хреста та її керівнику Конраду Сове за плідну співпрацю над багатьма проектами", - наголосила посол.

 

 

 

Теги: #посол #канада #червоний_хрест

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