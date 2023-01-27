Канадський Червоний Хрест додатково направить $25 млн на підтримку урядової програми "Прихисток", повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Канадський Червоний Хрест додатково направить 25 млн доларів на підтримку урядової програми "Прихисток", завдяки який тисячі українців, які прихистили в своїх домівках внутрішньо переміщених осіб отримали фінансову допомогу", - написала вона у фейсбуці.

Ковалів зазначила, що з початку впровадження програми "Прихисток" у липні 2022 року Канадський Червоний Хрест надав $10 млн допомоги на підтримку проєкту і зараз суттєво збільшує обсяг допомоги.

"Ми вдячні канадцям та канадському бізнесу, який долучився до благодійної допомоги, а також великій команді Канадського Червоного Хреста та її керівнику Конраду Сове за плідну співпрацю над багатьма проектами", - наголосила посол.