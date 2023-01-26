Події

20:13 26.01.2023

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

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Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Очільниця Міноборони Канади Аніта Ананд оголосила в четвер, що Оттава поставить Україні чотири танки Leopard 2.

"Міністр оборони Аніта Ананд сказала, що Канада у наступні тижні передасть Україні чотири танки Leopard 2 німецького виробництва", - передає Toronto Star.

Канада передасть разом із цією технікою запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використанню танків. Видання уточнило, що Ананд припустилася можливості додаткових постачань Україні танків Leopard 2.

Загалом на озброєнні Канади є 112 танків цієї моделі.

Влада ФРН ухвалила напередодні рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Берлін також надасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну. Крім того, президент США Джо Байден оголосив у середу про рішення надіслати Україні 31 танк M1 Abrams.

 

 

 

Теги: #канада #україна #танки

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