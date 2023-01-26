Стефанчук: Для нас важлива підтримка Бельгії щодо продажу Україні легких танків

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Бельгію допомогти у питанні продажу Україні легких танків.

"Дуже важливі рішення були прийняті вчора. І Німеччина, і США фактично розпочали велику кампанію зі створення міжнародної танкової коаліції, яка допомагає Україні. Тому для нас була б дуже цінна підтримка Бельгії (якраз щодо допомоги Україні), стосовно продажу легких танків", — сказав Стефанчук під час зустрічі з послом Бельгії в Україні Петером Ван де Велде.

Як передає пресслужба апарату Верховної Ради, він укотре закликав бельгійських колег приєднатися до коаліції світових держав для допомоги Україні.

Сторони також обговорили питання підтримки України у фінансовій, політичній і гуманітарній сферах.

Окрім цього, Стефанчук передав бельгійським парламентаріям свій заклик визнати Росію державою-спонсором тероризму, а Голодомор 1932-1933 років – геноцидом українського народу.

Спікер українського парламенту подякував послу за рішення Бельгії передати до фонду НАТО комплексну допомогу Україні у 8 млн євро для підтримки ЗСУ, прихисток понад 60 тисяч українців, підтримку та лікування поранених українських захисників.

Стефанчук також запропонував Бельгії приєднатися до формули миру президента України та взяти патронат над її окремими пунктами, а також підтримати просування України до НАТО та ЄС.

"І звичайно, будь-яка війна не може бути виграна без панування принципу справедливості. Тому для нас є важливим напрацювання міжнародного механізму притягнення рф до відповідальності за злочини, які вона вчинила в Україні", — підсумував голова парламенту.

У свою чергу, Велде запевнив Стефанчука, що Бельгія буде на боці України до завершення цієї жорстокої війни. Він також наголосив, що Бельгія продовжить надавати військову підтримку Україні, допомогу у сфері енергетики, фінансових та гуманітарних питань, важливих політичних рішень..

"Сьогодні дуже непростий день. Ще один день атак на Україну. Ми це відчули на собі. Але, попри такі складні умови, той факт, що я перебуваю в Україні у такі дні — дуже важливий. Тож хочу підтвердити, що суспільна і політична думка народу Бельгії однозначно на боці України", — наголосив Велде.