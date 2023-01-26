Події

19:57 26.01.2023

Стефанчук: Для нас важлива підтримка Бельгії щодо продажу Україні легких танків

2 хв читати
Стефанчук: Для нас важлива підтримка Бельгії щодо продажу Україні легких танків

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Бельгію допомогти у питанні продажу Україні легких танків.

"Дуже важливі рішення були прийняті вчора. І Німеччина, і США фактично розпочали велику кампанію зі створення міжнародної танкової коаліції, яка допомагає Україні. Тому для нас була б дуже цінна підтримка Бельгії (якраз щодо допомоги Україні), стосовно продажу легких танків", — сказав Стефанчук під час зустрічі з послом Бельгії в Україні Петером Ван де Велде.

Як передає пресслужба апарату Верховної Ради, він укотре закликав бельгійських колег приєднатися до коаліції світових держав для допомоги Україні.

Сторони також обговорили питання підтримки України у фінансовій, політичній і гуманітарній сферах.

Окрім цього, Стефанчук передав бельгійським парламентаріям свій заклик визнати Росію державою-спонсором тероризму, а Голодомор 1932-1933 років – геноцидом українського народу.

Спікер українського парламенту подякував послу за рішення Бельгії передати до фонду НАТО комплексну допомогу Україні у 8 млн євро для підтримки ЗСУ, прихисток понад 60 тисяч українців, підтримку та лікування поранених українських захисників.

Стефанчук також запропонував Бельгії приєднатися до формули миру президента України та взяти патронат над її окремими пунктами, а також підтримати просування України до НАТО та ЄС.

"І звичайно, будь-яка війна не може бути виграна без панування принципу справедливості. Тому для нас є важливим напрацювання міжнародного механізму притягнення рф до відповідальності за злочини, які вона вчинила в Україні", — підсумував голова парламенту.

У свою чергу, Велде запевнив Стефанчука, що Бельгія буде на боці України до завершення цієї жорстокої війни. Він також наголосив, що Бельгія продовжить надавати військову підтримку Україні, допомогу у сфері енергетики, фінансових та гуманітарних питань, важливих політичних рішень..

"Сьогодні дуже непростий день. Ще один день атак на Україну. Ми це відчули на собі. Але, попри такі складні умови, той факт, що я перебуваю в Україні у такі дні — дуже важливий. Тож хочу підтвердити, що суспільна і політична  думка народу Бельгії однозначно на боці України", — наголосив Велде.

 

 

Теги: #рада #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 26.01.2023
"Слуга народу" проводить опитування про виключення Тищенка з фракції - Арахамія

"Слуга народу" проводить опитування про виключення Тищенка з фракції - Арахамія

11:47 24.01.2023
"Слуга народу" з іншими фракціями внесла законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

"Слуга народу" з іншими фракціями внесла законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

20:32 23.01.2023
Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

19:30 23.01.2023
Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

17:53 20.01.2023
Бельгія запропонує до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" постачання протитанкових засобів та ППО для України

Бельгія запропонує до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" постачання протитанкових засобів та ППО для України

15:13 20.01.2023
ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

13:24 17.01.2023
Стефанчук: У ВР стало менше єдності

Стефанчук: У ВР стало менше єдності

13:14 17.01.2023
Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

11:38 17.01.2023
У ВР зібрали підписи на підтримку розгляду питання про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ" - нардеп

У ВР зібрали підписи на підтримку розгляду питання про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ" - нардеп

21:48 14.01.2023
Стефанчук вважає, що надалі Рада має зосередити роботу на старті переговорів про повноцінне членство України в ЄС, активну промоцію вступу країни до НАТО та відновленні держави

Стефанчук вважає, що надалі Рада має зосередити роботу на старті переговорів про повноцінне членство України в ЄС, активну промоцію вступу країни до НАТО та відновленні держави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

ОСТАННЄ

Резніков подякував Канаді за танки Leopard 2

Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії для приховування втрат

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

ТЕС в Україні на 7,5 ГВт потребують відновлення після російських обстрілів

Резніков опублікував фото української САУ "Богдана" калібру 155 мм, одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою

Затриманому під час отримання хабара меру Рені призначено заставу розміром 1,3 млн грн – САП

У ВАКС направлено справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

Ситуація в енергосистемі після масованої повітряної атаки стабілізована, проблеми залишаються в Одеському регіоні – голова "Укренерго"

Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА