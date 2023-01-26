Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Російські окупанти за добу завдали 37 авіаційних ударів по території України, 17 із них – із використанням безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, всі випущені дрони було збито.

Крім того, російські окупанти за добу здійснили 59 запусків ракет, 47 з яких знищено. Також загарбники вчинили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню, наголошується у зведенні.

Окупанти обстріляли з танків, мінометів і артилерії райони понад 60 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, зокрема міста Лозова Харківської області, Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, а також Херсон.