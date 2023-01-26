Події

19:08 26.01.2023

Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

1 хв читати
Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

Російські окупанти в четвер продовжили наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках у Донецькій області, а на лиманському й авдіївському напрямках дії ворога були безуспішними, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 опублікованій у фейсбуці.

"Для досягнення раніше заявлених цілей, незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках. На лиманському й авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компонента регіонального угруповання військ збройних сил РФ і Білорусі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 26.01.2023
Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

19:18 26.01.2023
Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

08:04 26.01.2023
За добу ЗС України знищили близько 780 окупантів, 14 танків, 2 РСЗВ

За добу ЗС України знищили близько 780 окупантів, 14 танків, 2 РСЗВ

07:13 26.01.2023
Минулої доби ворог завдав 37 авіаційних і 10 ракетних ударів

Минулої доби ворог завдав 37 авіаційних і 10 ракетних ударів

07:09 26.01.2023
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

18:31 25.01.2023
Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

07:17 25.01.2023
За добу окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаударів по території України

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаударів по території України

07:17 25.01.2023
Ворог вербує до складу ПВК "Вагнер" ув'язнених громадян України, примусово вивезених в Росію

Ворог вербує до складу ПВК "Вагнер" ув'язнених громадян України, примусово вивезених в Росію

07:14 25.01.2023
ЗС України за добу відбили атаки противника поблизу 8 населених пунктів

ЗС України за добу відбили атаки противника поблизу 8 населених пунктів

07:10 25.01.2023
За добу ЗС України знищили літак, три вертольоти та п’ять БПЛА

За добу ЗС України знищили літак, три вертольоти та п’ять БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Франція надасть 3 млн євро на розгортання присутності МАГАТЕ на українських АЕС – глава МЗС

Байден у лютому може відвідати Європу - ЗМІ

ОСТАННЄ

Ситуація в енергосистемі після масованої повітряної атаки стабілізована, проблеми залишаються в Одеському регіоні – голова "Укренерго"

Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

Глава МЗС Франції про постачання Україні танків Leclerc: Жодне рішення не є неможливим

Дніпропетровська область також повертається до погодинних графіків відключення е/е – ДТЕК

Франція надасть 3 млн євро на розгортання присутності МАГАТЕ на українських АЕС – глава МЗС

Кожен має розуміти відповідальність перед країною - Єрмак

Окупанти обстріляли з міномета Сеньківку Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок

США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА