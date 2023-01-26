Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

Російські окупанти в четвер продовжили наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках у Донецькій області, а на лиманському й авдіївському напрямках дії ворога були безуспішними, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 опублікованій у фейсбуці.

"Для досягнення раніше заявлених цілей, незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках. На лиманському й авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компонента регіонального угруповання військ збройних сил РФ і Білорусі.