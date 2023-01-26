Події

13:10 26.01.2023

Щонайменше 30 ракетами ворог атакував Україну, попередньо це Х-101

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Щонайменше 30 ракетами ворог атакував Україну, попередньо це Х-101

Щонайменше 30 ракет ворог випустив у бік України, окупанти завдають атаки крилатими ракетами, є інформація про застосування й інших типів ракет, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

Як повідомляє Military Media Center, за словами Ігната, докладну інформацію про результат бойової роботи ППО буде оприлюднено пізніше.

"Маємо інформацію про те, що з Мурманської області був виліт приблизно шести літаків ТУ-95МС. Щонайменше 30 ракет було запущено у бік України", - сказав Ігнат.

За його словами, це попередньо крилаті ракети Х-101.

"Про інші ракети інформація уточнюється", – додав він.

 

Теги: #ракети

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