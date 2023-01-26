На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

На Київщині за підсумками ранкової хвилі ракетних ударів зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт, є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, приватних та багатоповерхових будинків, автомобілів цивільних осіб, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомляється в телеграм-каналі КОВА.

"Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад", - інформує ОВА.

За даними адміністрації, на місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.

Водночас є влучання в енергетичний об'єкт.

"Наразі в області застосовано екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень наразі не діють", - наголошують у Київській ОВА.