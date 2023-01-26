Події

12:38 26.01.2023

На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

1 хв читати
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

На Київщині за підсумками ранкової хвилі ракетних ударів зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт, є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, приватних та багатоповерхових будинків, автомобілів цивільних осіб, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомляється в телеграм-каналі КОВА.

"Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад", - інформує ОВА.

За даними адміністрації, на місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.

Водночас є влучання в енергетичний об'єкт.

"Наразі в області застосовано екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень наразі не діють", - наголошують у Київській ОВА.

Теги: #пошкодження #обстріл #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 26.01.2023
Унаслідок нічної атаки дронів на Київську область пошкоджено п'ять житлових будинків, понад 40 автомобілів - поліція

Унаслідок нічної атаки дронів на Київську область пошкоджено п'ять житлових будинків, понад 40 автомобілів - поліція

12:08 26.01.2023
Унаслідок ворожих ракетних обстрілів у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, двоє постраждали - прокуратура

Унаслідок ворожих ракетних обстрілів у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, двоє постраждали - прокуратура

11:50 26.01.2023
На Київщині виявлено уламки збитих ракет, постраждалих немає – поліція

На Київщині виявлено уламки збитих ракет, постраждалих немає – поліція

08:07 26.01.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, сімох – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, сімох – поранено

19:08 25.01.2023
Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

18:13 25.01.2023
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

18:05 25.01.2023
Окупанти вдень обстріляли околиці двох прикордонних сіл Чернігівської області - ОК "Північ"

Окупанти вдень обстріляли околиці двох прикордонних сіл Чернігівської області - ОК "Північ"

10:17 25.01.2023
На Київщині у середу ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети – ОВА

На Київщині у середу ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети – ОВА

08:05 25.01.2023
У результаті обстрілів на Донеччині отримали поранення десять осіб

У результаті обстрілів на Донеччині отримали поранення десять осіб

20:56 24.01.2023
Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні

Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти ще раз намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, сили ППО відбили атаку - голова ОВА

Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

Німеччина передасть Україні танки Leopard до кінця березня

Глава МЗС Франції прибула до Одеси

ОСТАННЄ

Для наступу на запорізькому напрямку на сьогодні ворог не створив ударне угруповання

ЄС має намір зміцнювати свою космічну галузь із натиском на оборонну складову

Окупанти ще раз намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, сили ППО відбили атаку - голова ОВА

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке "конвертувало" награбовані окупантами гривні в рублі

Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

Унаслідок російських обстрілів знищено високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів у Дніпровському регіоні – "Укренерго"

Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

Костін призначив нових заступників генпрокурора

Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

Делегація ТЧХУ та уповноважена уряду Німеччини обговорили питання гумдопомоги українським громадянам, які постраждали від війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА