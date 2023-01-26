Події

11:37 26.01.2023

У районі Соледару тривають жорсткі бої, за добу 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень

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У районі Соледару тривають жорсткі бої, за добу 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень

За добу в районі Соледару було 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень, жорсткі бої тривають, повідомив спікер Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Наші сили організовано вийшли звідти (з Соледару – ІФ-У), зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони. Вийшли не хаотично, не було паніки, не було жодної втечі, масового взяття в полон, що хотів ворог і роздмухував у своїх телеграм-каналах. Там і нині точаться жорсткі бої. За добу в районі Соледару було 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень", - сказав Череватий в ефірі телемарафону у четвер уранці.

Він зазначив, що загалом бахмутський напрямок залишається найбільш гарячим, там постійно тривають бої, зокрема в районі н. п. Соледару, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Благодатного, Бахмуту, Кліщіївки.

"Наші сили оборони постійно тримають удар ворога, який намагається завдавати ударів з усіх видів артилерії, РСЗВ, авіації", - сказав Череватий.

Усього минулої доби на бахмутському напрямку ворог здійснив 199 обстрілів.

Спікер зазначив, що після виходу українських сил із Соледару було вирівняно лінію оборони. Водночас тактика постійних атак, "накочування невеликими групами" та обстрілів із боку противника не змінилася.

За словами Череватого, таку саму тактику ворог застосовує у напрямку Вугледару, а також на авдіївському та лиманському напрямках.

Теги: #донбас #бої

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