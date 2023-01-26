Події

07:34 26.01.2023

Уночі було знищено 24 дрони "Shahed-136/131"

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Уночі було знищено 24 дрони "Shahed-136/131"

У ніч проти четверга українські військові знищили всі 24 дрони типу "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що "переважна кількість дронів-камікадзе знищена в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

 

 

 

Теги: #україна #знищення #дрони

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