Уночі було знищено 24 дрони "Shahed-136/131"
У ніч проти четверга українські військові знищили всі 24 дрони типу "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.
Зазначається, що "переважна кількість дронів-камікадзе знищена в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".