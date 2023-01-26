Події

07:13 26.01.2023

Минулої доби ворог завдав 37 авіаційних і 10 ракетних ударів

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Минулої доби ворог завдав 37 авіаційних і 10 ракетних ударів

Минулої доби противник завдав 37 авіаційних і 10 ракетних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині.

 На слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області.

На куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та  Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п’яти населених пунктів, Серед них - Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

На херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села. Постраждали двадцять населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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