ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

За добу українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наголошується, що ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території Криму.

"До 29 січня поточного року всі так звані державні, та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. В той же час, з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження ворога і 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також було знищено 2 ворожі літаки Су-25, вертоліт Ка-52, 4 БПЛА типу "Орлан-10" та один - типу "Суперкам".

За добу підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 боєприпаси російських окупантів.