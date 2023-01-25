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17:57 25.01.2023

Україна закликає ООН і Туреччину виконати функції гарантів "зернової ініціативи"

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Україна закликає ООН і Туреччину виконати функції гарантів "зернової ініціативи"

Росія продовжує саботувати нормальну роботу "зернового коридору", у зв'язку з чим Україна закликає ООН і Туреччину виконати функції гарантів у рамках підписаної в липні минулого року "зернової ініціативи" та вирішити проблему затримки оформлення суден із агропродукцією у Босфорі, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі наші основні партнери іноземні, всі учасники "зернової ініціативи", з якими ми підписували - це ООН, це Туреччина, - ми постійно їх закликаємо, щоб вони як гаранти виконали свою роботу і "зерновий коридор" працював так, як ми очікували, як весь світ очікував", - зазначив Кубраков.

Він нагадав, що останнім часом у Босфорі проводиться менше інспекцій, ніж необхідно, що призводить до збільшення черги.

"Останні тижні, місяці ми бачимо тенденцію до зменшення кількості інспекцій, що проводяться у Босфорі, і проблема не вирішується", - констатував віцепрем'єр.

Раніше Мінвідновлення повідомляло, що через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден у Босфорі світовий ринок недоотримує 2-3 млн тонн агропродукції щомісяця. Суднам доводиться чекати на проведення інспекцій від двох до п'яти тижнів, що призводить до мільйонних збитків вантажовідправників.

На 18 січня на інспекції СКЦ у Босфорі чекало вже 121 судно (28 - із агропродукцією на борту, 93 - судна, які йдуть у порти під завантаження). Середній час очікування - від двох до п'яти тижнів.

Теги: #зернова_ініціатива

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