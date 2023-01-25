У США вироблять для України 31 танк M1 Abrams на суму $400 млн - ЗМІ

США виділять $400 млн на виробництво 31 танка M1 Abrams, які потім поставлять Україні, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

"Адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams на суму $400 млн, повідомили два представники влади, знайомих з ситуацією. Танки побудує компанія General Dynamics Corp.", - інформує агентство.

Кошти на ці танки надійдуть у рамках фінансового пакету "ініціатива сприяння безпеці України".

Тим часом очікується що о 19:00 за Києвом президент США Джо Байден виступить з питання надання американської допомоги і оголосить про постачання танків Україні.

M1 Abrams - основний бойовий танк Збройних сил США, перебуває на озброєнні з 1980 року. США має в своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, понад 3 тис. 450 машин перебуваються на зберіганні.

Раніше в середу влада ФРН ухвалила рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Також німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.