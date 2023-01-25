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10:43 25.01.2023

В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який "здавав" окупантам позиції ППО та енергооб'єкти

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В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який "здавав" окупантам позиції ППО та енергооб'єкти

Служба безпеки України затримала в Одесі агента ФСБ, який за 70 тис. грн за місяць передавав ворогові інформацію щодо розміщення Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури в області, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі відомства у середу.

За інформацією СБУ, насамперед зловмисник намагався виявити бойові позиції української системи протиповітряної оборони, а також агента цікавили точні локації місцевих об'єктів енергетики.

Як зазначається у повідомленні, зібрані відомості зловмисник зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби. "За виконання ворожих завдань він розраховував отримувати від ворога до 70 тис. грн на місяць", - уточнюють у спецслужбі.

У разі отримання розвідданих загарбники планували використовувати їх для підготовки та проведення серії ракетних ударів по українських об'єктах.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали.

"За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих", - зазначається в повідомленні.

Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об'єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: #сбу #одеса #агент_рф

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