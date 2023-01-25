Події

09:33 25.01.2023

На деокупованих територіях Харківщини виявлено та знешкоджено понад 50 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема понад 400 за минулу добу – ДСНС

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На деокупованих територіях Харківщини виявлено та знешкоджено понад 50 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема понад 400 за минулу добу – ДСНС

Минулої доби, 24 січня, на Харківщині піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили близько 0,4 га території, 1 км ЛЕП.

"Сапери виявили та знешкодили 430 ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучали сім піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом з 8 вересня піротехніки обстежили 1 866 га території, 253 км автомобільних доріг, 776,7 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де було виявлено та знешкоджено 50 тис. 39 вибухонебезпечних предметів.

Теги: #дснс #харківська_область #розмінування

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