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08:00 25.01.2023

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства про посилення відповідальності військовослужбовців, схвалені Верховною Радою.

Згідно з інформацією, поданою у картці відповідного законопроєкту № 8271 на сайті Верховної Ради, документ повернули до парламенту за підписом глави держави у вівторок, 24 січня.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні 13 грудня 270 голосами підтримала законопроєкт №8271 про посилення відповідальності за воєнні злочини, а також за невідкладне його підписання та направлення президенту України. Того ж дня його було підписано спікером парламенту Русланом Стефанчуком і направлено на підпис главі держави.

Законопроєкт, зокрема, виключає можливість звільнення військовослужбовців від покарання або призначення їм більш м'якого покарання, ніж передбачено чинним Кримінальним кодексом України (непідкорення; невиконання наказу; загроза чи насильство щодо начальника; самовільне залишення місця несення служби; дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю).

15 грудня на сайті глави держави було опубліковано петицію №22/173526-еп із закликом накласти вето на закон, який за першу добу набрав 28 тис підписів, що вище за необхідну кількість для розгляду її президентом.

19 грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив на підтримку змін до законодавства про посилення відповідальності військовослужбовців та просить президента України Володимира Зеленського підписати відповідний законопроєкт, схвалений Верховною Радою.

 

 

 

Теги: #закон #відповідальність #військові #зеленський

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