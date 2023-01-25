За добу окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаударів по території України

Минулої доби російські окупанти завдали 30 ракетних та авіаударів, здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Високою є загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу на фейсбуці в середу.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Хрінівка та Карповичі Чернігівської області; Глухів, Бояро-Лежачі, Атинське, Соляники та Павлівка Сумської області, а також Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області.

На бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива та Микільське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них - Староукраїнка, Залізничне, Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.