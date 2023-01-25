Події

07:17 25.01.2023

Ворог вербує до складу ПВК "Вагнер" ув'язнених громадян України, примусово вивезених в Росію

1 хв читати
Ворог вербує до складу ПВК "Вагнер" ув'язнених громадян України, примусово вивезених в Росію

У Генштабі повідомляють, що російські окупанти намагаються поповнити лави приватної військової компанії "Вагнер" ув'язненими громадянами України, яких примусово вивезли до російських місць позбавлення волі.

"росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії "вагнер". Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених", – сказано у зведенні у середу вранці.

У Генштабі наголосили, що найактивніше закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Також наголошується, що із Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 25.01.2023
За добу окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаударів по території України

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаударів по території України

07:14 25.01.2023
ЗС України за добу відбили атаки противника поблизу 8 населених пунктів

ЗС України за добу відбили атаки противника поблизу 8 населених пунктів

07:10 25.01.2023
За добу ЗС України знищили літак, три вертольоти та п’ять БПЛА

За добу ЗС України знищили літак, три вертольоти та п’ять БПЛА

19:15 24.01.2023
Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

18:22 24.01.2023
На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

08:45 24.01.2023
Втрати російської армії за добу склали майже 700 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти

Втрати російської армії за добу склали майже 700 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти

08:02 24.01.2023
ЗС України за добу відбили ворожі наступи в районах 11 населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі наступи в районах 11 населених пунктів

07:31 24.01.2023
Спостерігається зменшення кількості о/с ворожих військ окремих н.п. Луганської області

Спостерігається зменшення кількості о/с ворожих військ окремих н.п. Луганської області

19:12 23.01.2023
Сили оборони за добу завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів

Сили оборони за добу завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів

19:02 23.01.2023
Окупанти наступають на бахмутському й авдіївському напрямках, на куп'янському всі його атаки відбито

Окупанти наступають на бахмутському й авдіївському напрямках, на куп'янському всі його атаки відбито

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У вівторок поблизу Бахмута нацгвардійці збили російський СУ-25

Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн

Розгляд питання про включення об'єкту "Історичний центр міста-порту Одеса" до Світової спадщини під загрозою, через росіян перенесено на 25 січня

Окупанти завдали 187 ударів по 8 ОТГ Сумщини

Судно з 22 членами екіпажу на борту затонуло у Південній Кореї

25 січня: Цей день в Україні та в світі

ЄК запропонувала збільшити макрофінансову допомогу Молдові на 145 млн євро

Саакашвілі заразився коронавірусом

Влада ФРН ухвалила рішення направити Україні не менше роти танків Leopard 2

НКРЕКП наклала по 85 тис. грн штрафу на ОСР ДТЕК у Києві та Одеській області за порушення при організації відключень е/е

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА