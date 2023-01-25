Ворог вербує до складу ПВК "Вагнер" ув'язнених громадян України, примусово вивезених в Росію

У Генштабі повідомляють, що російські окупанти намагаються поповнити лави приватної військової компанії "Вагнер" ув'язненими громадянами України, яких примусово вивезли до російських місць позбавлення волі.

"росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії "вагнер". Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених", – сказано у зведенні у середу вранці.

У Генштабі наголосили, що найактивніше закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Також наголошується, що із Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області.