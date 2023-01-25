ЗС України за добу відбили атаки противника поблизу 8 населених пунктів

ЗСУ за добу відбили атаки противника в районі 8 населених пунктів. Ворог не припиняє наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, повідомили у Генштабі.

"Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється", - сказано у зведенні на фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.