За добу ЗС України знищили літак, три вертольоти та п’ять БПЛА

ЗСУ за добу знищили 9 повітряних цілей окупантів, авіація завдала 11 ударів по місцях скупчення живої сили та ЗРК супротивника, повідомили у Генштабі.

"Наші захисники знищили СУ-25, 3 ударні російські вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу "Орлан", 1 – типу "Мерлін" і 1 БПлА типу "Ланцет", - йдеться у зведенні на фейсбуці в середу вранці.

Також зазначається, що Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів у райони зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Артилеристи та ракетники вразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.