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20:37 24.01.2023

Порошенко: Західні танки для України будуть, і не лише "Леопарди"

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Порошенко: Західні танки для України будуть, і не лише "Леопарди"

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко, який перебуває у Брюсселі, заявив, що Україна найближчим часом отримає західні танки.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", відповідну заяву Порошенко зробив після того, як провів низку зустрічей у штаб-квартирі НАТО, у Європарламенті та Єврокомісії.

"Мета була одна, дуже важлива – допомогти Україні. Позиція перша – більше зброї українській армії. Тема "Леопардів" – ми вважаємо, що ця тема вирішена", – зазначив нардеп.

За словами п'ятого президента, питання постачання танків Україні ніколи нікому не видавалося неймовірним, оскільки в цьому зацікавлена не лише Україна, а й країни-члени НАТО.

"Зараз вже переданий офіційний запит Польщі на постачання нам 14 "Леопардів". Ми очікуємо, що вже ліченими годинами, навіть не днями, вимірюється рішення про надання дозволу Польщі. Ми не виключаємо, що Польща взагалі протягом певного часу прийме рішення закупити інші танки включно з корейськими і передати нам більшу кількість танків "Леопард", які знаходяться на озброєнні Польщі", – повідомив нардеп.

Він уточнив, що Україна чекає на відповідне рішення і знає, що Німеччина найближчим часом його надасть.

"Це безумовно створює потужний броньовий кулак для забезпечення наступу на певних ділянках фронту… Але наступ є неефективний без засобів повітряного захисту. Наступ неефективний без того, щоб ми не зупинили панування Росії в повітрі. І тому я ставив питання зараз про ракети, винищувачі. Впевнений, що це також буде. А танки – я стверджую – "Леопарди" найближчим часом будуть в Україні, і не лише з Польщі, і не лише "Леопарди", – зазначив Порошенко.

Нардеп додав, що наразі вже розпочато розмови про проведення наступного засідання Контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн", на якому може бути обговорено питання постачання Києву літаків-винищувачів, штурмових гелікоптерів, ракет для систем HIMARS збільшеного радіусу дії, зокрема ATACMS.

"Разом з тим ми маємо забезпечити засобами наступу і оборони Збройні сили, включно з гранатометами, системами радіоелектронної боротьби, стратегічними безпілотниками. Ми мали дуже предметну, дуже конкретну розмову, і я думаю що вона найближчим часом принесе свої результати", - підсумував п'ятий президент.

 

Теги: #танки #нардеп #постачання

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