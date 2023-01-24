Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про постачання в Україну бойових танків, ідеться щонайменше про одну роту Leopard 2A6, повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними ЗМІ, Федеральний уряд хоче надати дозвіл на відправлення таких танків, які належать іншим державам, таким як Польща.

Інші союзники, зокрема зі Скандинавії, також хочуть поставити Україні основні бойові танки Leopard 2.

Газета The Wall Street Journal повідомила вдень, що Сполучені Штати розглядають можливість постачання значної кількості основних бойових танків Abrams. Франція також розглядає можливість постачання танків в Україну.