Події

19:15 24.01.2023

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

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Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати колосальних втрат у боях із силами оборони України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Понад 450 поранених окупантів лікують у міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Ворог продовжує вести наступальні дії на бахмутському напрямку, зазнавши численних втрат. На лиманському та авдіївському напрямах велися безуспішні наступальні дії, всі атаки противника відбито.

На куп'янському, новопавлівському, запорізькому та херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби окупанти завдали п’ятьох ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.

Також противник не припиняє обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області, Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На куп'янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На бахмутському напрямку обстрілів із танків та всього спектру артилерій зазнали райони понад 20 населених пунктів – зокрема Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Ненудне та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали населені пункти Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово окупованих територіях українського Криму РФ продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих жителів – громадян України. Зокрема, у місті Севастополі з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій спеціальній військовій операції за рахунок місцевих цивільних осіб із підрозділів Чорноморського флоту. Усім цивільним працівникам визначено заповнити форми, де мають бути вказані відомості про військове звання в запасі та наявність водійського посвідчення.

Авіація сил оборони України протягом доби завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Протягом поточної доби підрозділи зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ за 30 хвилин знищили три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили вісім районів зосередження окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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