Події

15:18 24.01.2023

Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 надає гуманітарну допомогу та медичне устаткування для лікарень

2 хв читати
Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 надає гуманітарну допомогу та медичне устаткування для лікарень

Харківська ТЕЦ-5  за 11 місяців від початку повномасштабного вторгнення стійко тримає позиції не тільки на енергетичному, але й на соціальному напрямку.

Гуманітарний хаб ТЕЦ-5, що був створений за ініціативи БФ "Майбутнє - дітям", свою діяльність сконцентрував на поєднанні потужного волонтерського руху та десятків благодійних організацій, щоб донорська допомога регіону була максимально ефективною і різносторонньою. 

За 11 місяців війни було зібрано та розподілено серед мешканців Харківщини 220 т вантажів, з них майже 200 т - те, що громадам сьогодні найнеобхідніше, тобто харчові продукти. Решта - дитячі речі та взуття, генератори та павербанки, спальні мішки та каремати, побутова хімія та господарчі товари. 

Також у 2022-му гуманітарний хаб завдяки підтримці з-за кордону передав до лікарні Харківщини функціональні ліжка та апарати для анестезії.

"Війна загартувала нас у сфері енергогенерації, сформувавши для підприємства нові рівні відповідальності й надійності, навчивши запобігати блекаутам і ліквідовувати їх якнайшвидше. Водночас стала очевидною необхідність значно посилити соціальну підтримку прилеглих громад. Адже з кожним днем кількість людей, які потребують продуктів, засобів гігієни, лікарських препаратів тільки зростає. Тому Гуманітарний хаб ТЕЦ-5 вкотре звертається до громадськості. Давайте спільно діяти, разом допомагати нашим землякам: ідеями, ресурсами, особистими зусиллями", - повідомив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович.

За його словами, у найнебезпечніші для Харкова місяці волонтери хабу доставляли гуманітарну допомогу в райони, що були під невпинними ворожими обстрілами.

Теги: #тец_5 #мінкович #майбутнє_дітям

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 13.08.2022
НОК України та БФ "Майбутнє-дітям" провели у Греції “Randori” для дітей-спортсменів з постраждалих регіонів України

НОК України та БФ "Майбутнє-дітям" провели у Греції “Randori” для дітей-спортсменів з постраждалих регіонів України

17:26 25.07.2022
Харківська ТЕЦ-5 виконує та виконуватиме свої зобов'язання щодо постачання тепла, гарячої води та електроенергії - заступник голови правління

Харківська ТЕЦ-5 виконує та виконуватиме свої зобов'язання щодо постачання тепла, гарячої води та електроенергії - заступник голови правління

13:32 22.07.2022
Терехов виступає за націоналізацію ТЕЦ-5

Терехов виступає за націоналізацію ТЕЦ-5

17:35 08.06.2022
Пільгова ціна для електрогенерації на паузі - голова правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Мінкович

Пільгова ціна для електрогенерації на паузі - голова правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Мінкович

18:46 06.06.2022
Харківська ТЕЦ-5 після аварійної зупинки відновила роботу

Харківська ТЕЦ-5 після аварійної зупинки відновила роботу

10:04 30.05.2022
Харківська ТЕЦ-5 зупиняє діяльність та консервує обладнання через зростання ціни на газ

Харківська ТЕЦ-5 зупиняє діяльність та консервує обладнання через зростання ціни на газ

08:04 18.05.2022
Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електричної енергії

Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електричної енергії

20:37 17.05.2022
Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електричної енергії

Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електричної енергії

15:44 31.07.2018
"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

17:47 25.07.2018
Влада Києва просить Кабмін розглянути ситуацію з газопостачанням ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Влада Києва просить Кабмін розглянути ситуацію з газопостачанням ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання можливості організації "гуманітарного" коридору для звільнення військовополонених наразі опрацьовується – посол Туреччини

Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії

ВРП очолив суддя Григорій Усик

Населення Львова у війну зросло на 150 тис., Житомира змінилося мало, а Миколаєва впало на 200 тис. – мери

Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА

ОСТАННЄ

Питання можливості організації "гуманітарного" коридору для звільнення військовополонених наразі опрацьовується – посол Туреччини

У Києві затримано 14 учасників наркоугруповання, які постачали та збували кокаїн

Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії

Україна передала РФ список із 748 полонених поранених захисників для їхньої верифікації – Лубінець

Унаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Сумщини загинула 19-річна дівчина – прокуратура

ВРП очолив суддя Григорій Усик

Уряд зацікавлений у швидкому завершенні конкурсу на директора НАБУ - Шмигаль

Шмигаль очікує, що перше засідання керівного секретаріату "фінансового Рамштайну" відбудеться цього тижня

Українці довіряють ветеранам і поважають їх, але критично ставляться до рівня виконання державою своїх зобов'язань перед ними – опитування

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто- рятівник"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА