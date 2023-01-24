Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 надає гуманітарну допомогу та медичне устаткування для лікарень

Харківська ТЕЦ-5 за 11 місяців від початку повномасштабного вторгнення стійко тримає позиції не тільки на енергетичному, але й на соціальному напрямку.

Гуманітарний хаб ТЕЦ-5, що був створений за ініціативи БФ "Майбутнє - дітям", свою діяльність сконцентрував на поєднанні потужного волонтерського руху та десятків благодійних організацій, щоб донорська допомога регіону була максимально ефективною і різносторонньою.

За 11 місяців війни було зібрано та розподілено серед мешканців Харківщини 220 т вантажів, з них майже 200 т - те, що громадам сьогодні найнеобхідніше, тобто харчові продукти. Решта - дитячі речі та взуття, генератори та павербанки, спальні мішки та каремати, побутова хімія та господарчі товари.

Також у 2022-му гуманітарний хаб завдяки підтримці з-за кордону передав до лікарні Харківщини функціональні ліжка та апарати для анестезії.

"Війна загартувала нас у сфері енергогенерації, сформувавши для підприємства нові рівні відповідальності й надійності, навчивши запобігати блекаутам і ліквідовувати їх якнайшвидше. Водночас стала очевидною необхідність значно посилити соціальну підтримку прилеглих громад. Адже з кожним днем кількість людей, які потребують продуктів, засобів гігієни, лікарських препаратів тільки зростає. Тому Гуманітарний хаб ТЕЦ-5 вкотре звертається до громадськості. Давайте спільно діяти, разом допомагати нашим землякам: ідеями, ресурсами, особистими зусиллями", - повідомив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович.

За його словами, у найнебезпечніші для Харкова місяці волонтери хабу доставляли гуманітарну допомогу в райони, що були під невпинними ворожими обстрілами.