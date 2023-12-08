Студенти КНУ ім. Т. Шевченка зустрілись з координаторками та спортсменками проєкту Olympic Dreams

У Червоному корпусі Київського національного університету. Тарас Шевченко зустрів студентів КНУ з координаторами та спортсменами проекту Olympic Dreams.

Про ідею проекту, подолання труднощів та результатами, якими вже можна пишатися, поділилися СЕО проєкту Olympic Dreams, співзасновниця БФ "Майбутнє – дітям" Олександра Новікова та генеральний секретар проєкту, тренерка Олександра Старкова.

Враженнями від участі в проєкті та про те, як він допомагає в розвитку спортивної кар’єри, поділились учасниці Olympic Dreams – цьогорічна володарка Кубку Європи з дзюдо серед юніорів Інна Шинкаренко та віцечемпіонка юнацьких літніх Олімпійських ігор 2023, віцечемпіонка Європи 2023 Анна Олійник-Корнійко.





За 20 місяців існування проєкту Olympic Dreams понад 500 юних атлетів 7 видів спорту – дзюдо, футбол, гандбол, фехтування, художня гімнастика, тхеквондо, карате – отримали можливість продовжити тренувальний процес у безпечних умовах в дружніх країнах, підвищити свій професійний рівень та набути міжнародний досвід. Багато зі студентів-спортсменів стали майстрами спорту та майстрами спорту міжнародного класу, на їх честь десятки разів підіймався синьо-жовтий прапор та лунав гімн України на світових та європейських турнірах.



Зустріч було організовано Спортивним департаментом Студентського парламенту КНУ в межах проєкту Sport Talks KNU.