Харківська ТЕЦ-5 виконує та виконуватиме свої зобов'язання щодо постачання тепла, гарячої води та електроенергії - заступник голови правління

ПАТ "ТЕЦ-5" не припиняло працювати та подавати гарячу воду до будинків харків'ян, стверджують на підприємстві.

"ТЕЦ-5 не припиняла працювати і має намір робити це й надалі... 800 будинків продовжують отримувати гарячу воду. Нам вдалося досягти домовленості з "Харківміськгазом". Діалог був непростим, але ми знайшли спільну мову", - наводить пресслужба слова заступника голови правління ПАТ "ТЕЦ-5" Ігоря Орловського.

У пресслужбі ТЕЦ-5 відмовилися уточнити деталі домовленостей із "Харківміськгазом", пославшись на їхній "непублічний характер", і зазначивши, що ТЕЦ-5 має намір поповнювати запаси резервного палива (мазуту), щоб не залежати від постачання газу.

"Домовленості з "Харківміськгазом" досягнуті на рівні керівників і мають непублічний характер, вони стосуються порядку розрахунків із міськгазом. У ТЕЦ-5 запевнили, що газ надходитиме безперервно і таких ситуацій не повториться. Також ТЕЦ-5 продовжує поповнювати запаси резервного палива (мазуту), щоб не залежати від подачі газу", - сказали кореспондентові агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ТЕЦ-5.

За словами Орловського, повідомлення про відключення гарячої води в 800 житлових будинках було направлено до КП "Харківські теплові мережі" після того, як "Харківміськгаз" відмовився постачати газ.

"У липні Харківська ТЕЦ-5 працювала, використовуючи резервне паливо - мазут. Він закінчився, а від "Харківміськгазу" прийшла відмова у відпуску теплоцентралі палива. У зв'язку з цією ситуацією, яка стала для станції аварійною, мало відбутися відключення ТЕЦ. І теплоцентраль, у свою чергу, здійснила необхідний та єдиний можливий крок - повідомила "Харківські теплові мережі" про припинення постачання місту гарячої води", - сказав Орловський.

Він уточнив, що підставою для відмови у постачанні палива стали 75 млн грн, які ТЕЦ-5 заборгувала "Харківміськгазу".

"Ми намагаємося платити контрагентам у міру своїх можливостей. Але вони не такі вже й великі, ці можливості, враховуючи, що "Харківські теплові мережі" заборгували ТЕЦ-5 із кінця минулого року 1,7 млрд грн. При цьому теплоцентраль свої зобов'язання виконувала, постачаючи Харків теплом, гарячою водою, електроенергією", - сказав Орловський.

Він запевнив, що ТЕЦ-5 і надалі має намір виконувати свої зобов'язання.

"Ми продовжуємо сумлінно виконувати команди диспетчерської служби "Харківських теплових мереж". Незважаючи на надскладні зовнішні обставини та фінансові труднощі, ми підготували обладнання до опалювального сезону. В умовах військової агресії робимо все можливе для добробуту громади Харківщини", - сказав Орловський.

Як повідомлялося, 21 липня міський голова Харкова Ігор Терехов виступив за націоналізацію ПАТ "ТЕЦ-5".

"Хочу публічно звернутися насамперед до голови обласної військової адміністрації з пропозицією звернутися до РНБО щодо націоналізації об'єкта ТЕЦ-5, бо це стратегічно важливий об'єкт, який опинився у приватних руках, і ми всі стаємо його заручниками. Я не хочу, щоб харків'яни були заручниками, я не хочу, щоб ми залежали від якогось приватного підприємства", - сказав Терехов.

Підставою для такої заяви стало відключення гарячої води, що відбулося з вини ТЕЦ-5, майже у 800 будинках. За інформацією гендиректора КП "Харківські теплові мережі" (ХТМ) Василя Скопенка, керівництво ТЕЦ-5 поінформувало про відключення лише за добу, знаючи, що ХТМ не зможуть оперативно забезпечити гарячою водою мешканців цих будинків - відповідну котельню виведено в ремонт. За словами Скопенка, через це люди залишаться без гарячої води на 10-12 днів.

Як наголосив Терехов, це не перше невиконання зобов'язань із боку ТЕЦ-5. На його думку, якщо підприємство не буде націоналізоване, такі його дії можуть створити додаткові проблеми під час проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося, у 2012 році Харківську ТЕЦ-5 у держави викупило ТОВ "Укрістгаз" (Київ), 100% власником якого є ITONS Holding GmbH (Австрія). Наразі, згідно з даними сайту youcontrol.com.ua, кінцевим бенефіціаром компанії є Рубен Захарян (Щвейцарія).

Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні, здатна нести електричне навантаження до 540 МВт та покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год. Забезпечує електроенергією і теплом побутових, промислових та бюджетних споживачів Харкова.