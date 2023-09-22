Події

14:11 22.09.2023

У Харкові голова благодійного фонду замість автомобіля на фронт купив криптовалюту - прокуратура

1 хв читати
У Харкові голова благодійного фонду замість автомобіля на фронт купив криптовалюту - прокуратура

Харківська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного голови благодійного фонду, підозрюваного за ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, у вересні 2022 року керівництво одного з харківських акціонерних товариств вирішило купити позашляховик для військових. Автомобіль планувалося ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу.

Оскільки АТ не здійснює зовнішньоекономічної діяльності й не має можливості самостійно придбати транспортний засіб із-за кордону, керівництво підприємства звернулося по допомогу до голови благодійного фонду. Гроші для купівлі автомобіля (253 тис. грн) було переведено на рахунок фонду.

Водночас голова благодійного фонду замість того, щоб купити позашляховик для військової частини, перевів гроші частинами на свій рахунок та інші карткові рахунки, відкриті в різних банках на різних осіб. На ці гроші він купив криптовалюту, комп'ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Теги: #прокуратура #харкiв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 16.09.2023
Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Стрілечої на Харківщині, загинули 2 людини, 1 поранено

Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Стрілечої на Харківщині, загинули 2 людини, 1 поранено

09:01 13.09.2023
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 503 дитини, постраждало понад 1625 дітей

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 503 дитини, постраждало понад 1625 дітей

15:50 11.09.2023
Чиновницю Дніпровської райадміністрації Києва, яка закуповувала овочерізки для укриттів за завищеною ціною, відсторонено від посади

Чиновницю Дніпровської райадміністрації Києва, яка закуповувала овочерізки для укриттів за завищеною ціною, відсторонено від посади

11:56 05.09.2023
Генпрокурор про ініціативу прирівняти корупцію до держзради: НАБУ і САП не повинні втратити і частини того, що в них є

Генпрокурор про ініціативу прирівняти корупцію до держзради: НАБУ і САП не повинні втратити і частини того, що в них є

15:38 02.09.2023
Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

13:46 01.09.2023
Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

17:20 31.08.2023
"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

17:16 31.08.2023
"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

18:33 25.08.2023
У Фінляндії затримали громадянина РФ, якого розшукувала СБУ

У Фінляндії затримали громадянина РФ, якого розшукувала СБУ

09:52 23.08.2023
Прокуратура Києва через суд вимагає внести до Держреєстру нерухомих пам'яток Контрактовий будинок, а також Старий і Новий академічні корпуси на Подолі

Прокуратура Києва через суд вимагає внести до Держреєстру нерухомих пам'яток Контрактовий будинок, а також Старий і Новий академічні корпуси на Подолі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Командувач ПС ЗСУ прокоментував вибухи в Криму: Сподіваюся, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе

Окупаційна влада Севастополя повідомила про ракетний удар по штабу ЧФ

Кабмін переніс запуск реєстру олігархів до скасування воєнного стану

Відновлено роботу пошкодженого ракетною атакою в четвер енергооб'єкта

Україна отримає далекобійну зброю - Зеленський

ОСТАННЄ

Командувач ПС ЗСУ прокоментував вибухи в Криму: Сподіваюся, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе

Зеленський розпочав візит до Канади

ОК "Південь": Станом на зараз прибуття вагнерівців у Херсонську область не зафіксовано

Унаслідок ворожої ракетної атаки в Кураховому поранені 15 місцевих жителів і поліцейський - МВС

В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія з психологічної підтримки дітей в укриттях - Міносвіти

Бельгія може передати Україні свої F-16, які можна замінити на F-35 - ЗМІ

У Запорізькій області знищено ворожий БпЛА

Окупаційна влада Севастополя повідомила про ракетний удар по штабу ЧФ

У Києві у вихідні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Кабмін переніс запуск реєстру олігархів до скасування воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА