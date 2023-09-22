У Харкові голова благодійного фонду замість автомобіля на фронт купив криптовалюту - прокуратура

Харківська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного голови благодійного фонду, підозрюваного за ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, у вересні 2022 року керівництво одного з харківських акціонерних товариств вирішило купити позашляховик для військових. Автомобіль планувалося ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу.

Оскільки АТ не здійснює зовнішньоекономічної діяльності й не має можливості самостійно придбати транспортний засіб із-за кордону, керівництво підприємства звернулося по допомогу до голови благодійного фонду. Гроші для купівлі автомобіля (253 тис. грн) було переведено на рахунок фонду.

Водночас голова благодійного фонду замість того, щоб купити позашляховик для військової частини, перевів гроші частинами на свій рахунок та інші карткові рахунки, відкриті в різних банках на різних осіб. На ці гроші він купив криптовалюту, комп'ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.